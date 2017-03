Proporemos orçamento que irá reduzir burocracia e proteger segurança, diz Trump Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/03/2017 - 21h50





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu que o orçamento que ele apresentará amanhã irá "reduzir a democracia e proteger nossa segurança nacional". A afirmação foi feita em discurso na noite desta quarta-feira, em Nashville, Tennessee. No começo de sua fala, Trump agradeceu os militares e veteranos do país e disse estar feliz por estar diante de uma plateia trabalhadora e que paga seus impostos, não em Washington.



"Nossos aliados têm de pagar a parcela justa na segurança", afirmou Trump. Em seu discurso, o presidente reafirmou várias de suas promessas de campanha e disse que tem feito muito, no curto período em que está no poder.



Trump também comentou o fato de um juiz do Havaí ter suspendido temporariamente o segundo decreto anti-imigração lançado por ele, que barra por um período a entrada de imigrantes de seis países de maioria muçulmana. "Isso nos faz parecer fracos, o que não somos mais", discursou o presidente, que reafirmou que construirá um muro ao sul da fronteira. "Nossas fronteiras estão se tornando extremamente fortes", disse. Segundo ele, o governo recorrerá, se possível até a Suprema Corte, para fazer valer o decreto que restringe a entrada de imigrantes e "manter os cidadãos seguros". "A melhor maneira de evitar terroristas islâmicos é primeiro impedir a entrada deles", disse.



O presidente afirmou que provavelmente ele seria criticado pela imprensa por "falar duro" contra a Justiça, mas afirmou que jamais faria isso. Na avaliação dele, porém, o juiz ultrapassou suas funções ao decidir sobre o assunto, já que o presidente tem a prerrogativa de tomar medidas para restringir a entrada de pessoas por questões de segurança.



"Nós vamos reduzir seus impostos e quero esse processo encerrado rápido", afirmou também Trump. Segundo ele, esse tema deve ser discutido depois da reforma do sistema de saúde que deseja fazer. "Quero cortar impostos, mas antes precisamos substituir o desastroso Obamacare", argumentou. O presidente republicano disse que, com seu modelo, os cuidados com saúde serão mais acessíveis. "Vamos reduzir os preços dos medicamentos com processo justo", exemplificou.



Trump também voltou a criticar acordos comerciais fechados anteriormente pelos EUA. Segundo ele, a Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês), do qual ele retirou o país logo que assumiu, era "um desastre". O Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), na avaliação de Trump, é "um dos piores acordos já feitos na história" e o presidente pretende rediscuti-lo com México e Canadá.







