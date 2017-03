Reforma do ensino médio pode encarecer educação privada Rafaela Tavares Link



Um possível efeito colateral da Reforma do Ensino Médio, projetada pelo governo, entre as escolas particulares, seria o aumento de custos - o que, se verificado, pode ser repassado para as mensalidades. Essa é a expectativa de representantes da rede que se reuniram na terça-feira (14) em Araçatuba. A diretoria do Sieeesp (Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado de São Paulo) se encontrou com mantenedores da região para esclarecer dúvidas sobre a mudanças.O governo federal desenvolveu um plano com especialização e flexibilização de disciplinas para reduzir taxas de evasão e reprovação. Conforme medida provisória que estabelece as mudanças, o ensino médio será comum a todos os estudantes na primeira etapa do ciclo. Já na segunda parte, os estudantes terão a possibilidade de escolher entre diferentes áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências sociais e humanas, ciências da natureza e formação técnica.De acordo com o presidente do Sieeesp, Benjamin Ribeiro da Silva, para oferecer a diversidade de grades, as escolas terão de trabalhar com um número de turmas maior que o atual e, com isso, gastarão mais. "O próprio Estado vai ter dificuldades em implementar isso. Quando você pega uma escola pequena, você tem uma ou duas turmas do ensino médio. Como vai montar quatro ou cinco turmas? A escola particular também tem esse problema, porque ela tem poucas turmas no médio - só um sexto dos alunos da rede privada do País estão no ensino médio", afirma.



