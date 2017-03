Coopercitrus assume compra de soja na região Rafaela Tavares Link



Desde dezembro de 2015, quando foi assinada uma carta de intenções, as entidades caminham para a incorporação. Cooperados da Cobrac já aprovaram a absorção da cooperativa pela Coopercitrus, que agora depende de reuniões para aprovação de balanços pelos sócios e mais duas assembleias. A expectativa é de que a operação seja concluída ainda neste semestre.



A Coopercitrus assumiu efetivamente a estrutura de silos, fábricas e oficina da Cobrac, como resultado de um contrato de arrendamento aprovado em março de 2016. A cooperativa passa a adquirir os grãos e a processá-los, transformando-os em farelo, quirela, ração e óleo. Sua presença como compradora de soja desde a semana passada já gera efeitos no mercado local de grãos.





