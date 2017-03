Aniversário de Jorge Abla reúne figuras da sociedade da região Talita Carneiro Link



Quarta-Feira - 15/03/2017





Comentários via Facebook: Atualização: 22h03 de 15/03/2017

Dayse Maria/Folha da Região - 18/02/2017 Jorge curtiu a festa elegante entre amigos de todos os tempos, vindos de diversos lugares Jorge curtiu a festa elegante entre amigos de todos os tempos, vindos de diversos lugares







A festa deliciosa aconteceu na casa de sua mãe, Nagila Abla, uma querida anfitriã que recebeu a todos de forma carinhosa, com seu sorriso doce e acolhedor dando mais graça à noite especial.



No comando do concorrido menu, Patrícia Zarrans Krzyzanowski trouxe as delícias de seu Bistrô Juquehy, e diretamente da praia, deliciou os convidados com suas iguarias incríveis, acompanhadas da ambientação de Valéria Carani e do som da cantora Thais Duran, que animou a noite.



ALEGRIA

Jorge curtiu a festa elegante entre amigos de todos os tempos, vindos de diversos lugares, e se divertiu nos melhores bate-papos repletos das mais divertidas histórias, marcando a passagem de mais um ano cheio de vida.



VEJA MAIS IMAGENS:

Fotos de Dayse Maria/Folha da Região



