Cleber é confirmado como desfalque e Dorival relaciona só 2 zagueiros no Santos Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/03/2017 - 21h10





Comentários via Facebook:





Dorival Junior terá um problema para o duelo de quinta-feira, contra o The Strongest, da Bolívia, na Vila Belmiro, em jogo válido pelo Grupo 2 da Copa Libertadores. Com uma lesão no joelho esquerdo, o zagueiro Cleber não se recuperou em tempo e desfalca o Santos.



Sem a presença de Cleber, a lista de jogadores relacionados divulgada nesta quarta-feira tem a presença de apenas dois zagueiros: David Braz e Lucas Veríssimo. Em caso de necessidade, Dorival pode improvisar Yuri no decorrer do confronto.



Cleber sofreu a contusão durante o empate por 1 a 1 com o Sporting Cristal, na estreia do Santos na Libertadores, em Lima, no Peru, na última quinta-feira. O atleta ainda foi tratado no vestiário, mas passou a sentir fortes dores após a viagem de volta ao Brasil. Existia a expectativa de que ele pudesse enfrentar o The Strongest, mas ele foi vetado pelo departamento médico nesta quarta-feira.



Como convocou 19 jogadores e o regulamento permite apenas sete suplentes no banco de reservas, Dorival cortará um atleta antes do início do jogo. O Santos deve iniciar o duelo com: Vladimir; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Ricardo Oliveira e Copete.



Confira a lista de 19 jogadores relacionados:



Goleiros - João Paulo e Vladimir.

Zagueiros - David Braz e Lucas Veríssimo.

Laterais - Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca.

Meio-campistas - Leandro Donizete, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri.

Atacantes - Bruno Henrique, Copete, Kayke, Ricardo Oliveira e Vladimir Hernández.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão