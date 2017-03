Senadores da base tentam acelerar projeto que endurece regra sobre greve Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/03/2017 - 21h05





Comentários via Facebook:





No mesmo dia em que manifestações e greves gerais tomaram o País contra as reformas previdenciária e trabalhista, senadores da base do governo tentaram acelerar a tramitação de um projeto que enrijece as regras do direito de greve. A proposta é uma prioridade do governo Michel Temer e foi anunciada no mês passado.



A atitude causou forte reação da oposição e o requerimento acabou sendo retirado de pauta pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). Eunício colocou em votação no plenário um requerimento assinado por líderes da base do governo, que pediam a urgência da votação do projeto.



O texto é de autoria do senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), atual ministro das Relações Exteriores, e recebeu os cuidados pessoais do presidente Michel Temer. A proposta endurece o direito de greve para funcionários públicos e limita o contingente de trabalhadores que podem aderir a greve nos setores essenciais, como segurança e saúde.



Reação



A oposição fez imediata conexão com a rapidez na votação da matéria e as manifestações contra as reformas previdenciária e trabalhista. Os senadores do PT, PCdoB e Rede entraram em obstrução e discursaram contra o requerimento de urgência. "É inadequado no dia em que os servidores públicos e trabalhadores de todo o País estão paralisados contra o governo do presidente Michel Temer, o governo tentar impor uma matéria no Congresso exatamente para fazer a regulamentação do direito de greve dos funcionários públicos sem nenhum tipo de discussão com a sociedade e sem debate no Parlamento", afirmou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).



Randolfe afirmou ainda que o requerimento era uma "resposta do governo autoritário às manifestações do dia". Com a pressão da oposição, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, anunciou que iria retirar o requerimento de pauta. A questão será discutida novamente, em reunião de líderes, na próxima terça-feira, 21, e poderá voltar à pauta.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão