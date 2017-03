Rei do Marrocos afasta premiê designado para destravar formação de novo governo Agência Estado Link



Em uma medida pouco usual, o rei do Marrocos, Mohammed VI, removeu do posto o primeiro-ministro designado, Abdelilah Benkirane, em um esforço para romper o impasse de cinco meses na formação de um novo governo. Um comunicado divulgado no fim desta quarta-feira anunciou que o monarca afastou Benkirane, presidente do partido islâmico Partido Pela Justiça e o Desenvolvimento, que venceu a eleição parlamentar do ano passado.



A nota diz que o rei tomou a decisão após pressionar o premiê designado a acelerar os esforços para a formação de um governo de coalizão. O monarca deve nomear outro membro do mesmo partido para substituir Benkirane.



O partido islâmico venceu a eleição, mas sem maioria suficiente para governar sozinho. A confusão ameaça a reputação do Marrocos de ter um quadro político de estabilidade, após anos de levantes no mundo árabe. Fonte: Associated Press.







