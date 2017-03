Carille confirma Pedro Henrique e define Corinthians contra o Luverdense Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/03/2017 - 20h40





Comentários via Facebook: Atualização: 21h20 de 15/03/2017



O Corinthians vai com força máxima para enfrentar o Luverdense, nesta quinta-feira, às 19h30, no Itaquerão, pela Copa do Brasil. O técnico Fábio Carille comandou um treino tático nesta quarta-feira e confirmou a presença de Pedro Henrique no lugar de Balbuena e o retorno de Pablo, Romero, Gabriel e Fagner, que não atuaram contra a Ponte Preta.



O treinador fez um treino tático com os 11 iniciais e durante a atividade Pablo deu um susto. Ele participava normalmente da atividade quando parou de correr e deixou o gramado ao lados dos médicos do clube. Pouco depois, a assessoria de imprensa do clube informou que não aconteceu nada e que o atleta apenas foi fazer um trabalho na academia.



Sem mistérios, o Corinthians vai a campo com Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Jadson, Rodriguinho, Maycon e Romero; Jô. Mais uma vez, o garoto Pedrinho, tão pedido pelos torcedores, não foi relacionado para a partida.



O Corinthians tem uma boa vantagem diante do Luverdense. Na primeira partida, realizada na Arena Pantanal, a equipe alvinegra venceu por 2 a 0, e pode até perder por 1 a 0 que fica com a vaga para a próxima fase.





Confira a lista de relacionados para o jogo desta quinta-feira:



Goleiros: Cássio e Matheus Vidotto;

Laterais: Fagner, Guilherme Arana, Moisés e Léo Príncipe;

Zagueiros: Pablo, Pedro Henrique e Léo Santos;

Volantes: Gabriel, Paulo Roberto, Maycon, Fellipe Bastos e Camacho;

Meio-campistas: Rodriguinho, Jadson, Marlone, Guilherme e Giovanni Augusto;

Atacantes: Jô, Kazim, Léo Jabá e Romero.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão