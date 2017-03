Padilha diz em nota que firmou termo de compromisso ambiental com fundação do RS Agência Estado Link



A assessoria de imprensa da Casa Civil distribuiu nota nesta quarta-feira, 15, sobre o inquérito autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a abertura de inquérito para investigar se o ministro Eliseu Padilha cometeu crime ambiental no Rio Grande do Sul. De acordo com a Casa Civil, "sobre o inquérito hoje autorizado para apurar fatos atribuídos ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, por suposto crime ambiental pela abertura de uma vala, o ministro esclarece que: foi firmado em 09 de dezembro de 2016 Termo de Compromisso Ambiental (TAC) com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (Fepam/RS) para extinguir qualquer obrigação relativamente a tal fato".



Mais cedo, a Casa Civil havia informado que o ministro Padilha não iria se pronunciar sobre o caso. Na tarde desta quarta-feira Padilha embarcou para Porto Alegre, onde permanecerá até segunda-feira, sem compromissos oficiais. Padilha retornou esta semana a Brasília depois de ficar afastado por 21 dias por conta de uma cirurgia de retirada de próstata. O ministro volta para Brasília na próxima segunda-feira. Ele tem consultas em Porto Alegre.







