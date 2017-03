Joice Hasselmann vai falar sobre como tirar o Brasil de ‘atoleiro’ Ronaldo Ruiz Galdino Link



Segundo Joice, sua palestra vai mostrar o que a corrupção causou ao País e qual o caminho para o Brasil sair do “atoleiro”, além de trazer algumas informações dos bastidores políticos para os empresários da região. Para ela, as primeiras medidas a serem adotadas é a redução do tamanho do Estado ao mínimo, privatizações e transformar o Brasil em um País capitalista “de verdade”. Ela comentou que o “socialismo” que o PT — o governo mais corrupto da história em sua opinião — tentou implantar no País não deu certo. “Que o governo deixe assuntos que não sejam da segurança pública e algumas áreas para a iniciativa privada”, afirmou Joice.



De acordo com a jornalista, o que melhorou até o momento com o impeachment de Dilma Rousseff (PT) e o início do governo de Michel Temer (PMDB) foi a questão econômica, como a queda da inflação. “Os números estão aí, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) diz”, assinalou Joice. No entanto, a jornalista ponderou que no campo da ética a situação não mudou muito. “O grupo que está aí é o que fez parte da quadrilha lá atrás. A premissa básica do governo comunista, no qual é baseado o PT, é entrar no poder roubando”, afirmou Joice.





Ex-apresentadora da TV Veja e atualmente dona de um canal no Youtube com quase meio milhão de inscritos, a jornalista Joice Hasselmann vai proferir uma palestra no sábado (18) sobre "As ideias liberais e o novo Brasil pós-impeachment". O evento acontecerá no Mariá Plaza Hotel, em Araçatuba, das 11h às 15h, e faz parte do evento "Feijoada e Palestra", promovido pelo Ilan (Instituto Liberal da Alta Noroeste), que já trouxe o jornalista José Nêumanne Pinto, no ano passado.Segundo Joice, sua palestra vai mostrar o que a corrupção causou ao País e qual o caminho para o Brasil sair do "atoleiro", além de trazer algumas informações dos bastidores políticos para os empresários da região. Para ela, as primeiras medidas a serem adotadas é a redução do tamanho do Estado ao mínimo, privatizações e transformar o Brasil em um País capitalista "de verdade". Ela comentou que o "socialismo" que o PT — o governo mais corrupto da história em sua opinião — tentou implantar no País não deu certo. "Que o governo deixe assuntos que não sejam da segurança pública e algumas áreas para a iniciativa privada", afirmou Joice.De acordo com a jornalista, o que melhorou até o momento com o impeachment de Dilma Rousseff (PT) e o início do governo de Michel Temer (PMDB) foi a questão econômica, como a queda da inflação. "Os números estão aí, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) diz", assinalou Joice. No entanto, a jornalista ponderou que no campo da ética a situação não mudou muito. "O grupo que está aí é o que fez parte da quadrilha lá atrás. A premissa básica do governo comunista, no qual é baseado o PT, é entrar no poder roubando", afirmou Joice.



