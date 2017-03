Defesa de condenado por morte de casal pede anulação Lázaro Jr. Link



A defesa do réu Carlos Alberto Sales, condenado a 35 anos de prisão, em regime fechado, pela morte do casal Egídio Ribeiro, de 56 anos, e Clarice Miranda Ribeiro, de 55, ocorrida em 5 de outubro de 2014, no bairro Jussara, entraram com pedido para anular todo o processo, inclusive, o júri ocorrido no último dia 9.Conforme os advogados Osvaldo Grotto, Álvaro dos Santos Fernandes e Camila Rocha Grotto, o pedido foi feito na última sexta-feira (10). No documento, eles informam que, durante as investigações, a defesa fez uma série de pedidos que, segundo eles, foram indeferidos pela Justiça."Solicitamos que fossem feitas mais diligências, bem como a reconstituição do crime no período noturno e o depoimento de outras testemunhas, mas nenhuma destas solicitações foram atendidas", disse Fernandes. Além deste pedido, eles solicitam o afastamento do promotor Adelmo Pinho do caso.



