Após reunião com Temer, presidente mundial do Citigroup diz que apoia ajuste Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/03/2017 - 20h00





Comentários via Facebook:





Após reunião com o presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto, o presidente global do Citigroup, Michael Corbat, distribuiu nota à imprensa na qual diz que o Brasil é um mercado "muito relevante" para o banco e que "vamos continuar investindo aqui". "Reiteramos também o nosso suporte para facilitar os investimentos em projetos importantes para o País, assim como nosso apoio ao ajuste fiscal em curso e às medidas estruturais mais complexas, incluindo as reformas da Previdência e trabalhista".



O executivo ressaltou que o banco tem "uma longa história" no Brasil e disse que o Citigroup tem compromisso com "o progresso econômico e social" do País. "Por mais de 100 anos ajudamos empresas locais, instituições, comunidades e indivíduos a atingir seus objetivos".







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão