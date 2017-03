Renan critica reforma da Previdência defendida pelo governo Agência Estado Link



Quarta-Feira - 15/03/2017 - 19h20





Comentários via Facebook:





O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), voltou a criticar nesta quarta-feira, 15, a reforma da Previdência defendida pelo governo. Segundo ele, o governo "já criou muita dificuldade" para a proposta tramitar no Congresso. "O que eu temo é que o governo continue equivocadamente encaminhando essas reformas", disse.



Segundo o líder do PMDB, ele já demonstrou a sua preocupação ao líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), durante reunião da bancada da sigla no Senado. Ele disse que também vai conversar sobre o assunto pessoalmente com o presidente Michel Temer, que marcou um jantar com os peemedebistas nesta noite de quarta-feira.



Para Renan, o governo já "inviabilizou" o Refis, programa que permite a contribuintes pessoas físicas e jurídicas parcelar suas dívidas com o governo federal. "Se continuar com essa influência, o governo vai inviabilizar outras reformas", afirmou, citando as reformas trabalhista e tributária.



Renan não respondeu quais seriam os problemas com a proposta da reforma da Previdência, mas defendeu que todos devem conversar "francamente" e "abertamente". O encontro de Temer com a bancada ocorre um dia após o envio da "lista do Janot" ao Supremo Tribunal Federal (STF), que deve envolver a cúpula do partido.



Questionado se o envio dos inquéritos prejudicará as votações nas Casas, o peemedebista negou. "O Congresso deliberou normalmente em pleno processo de impeachment e continuará deliberando. Vamos votar todas as matérias que sejam de interesse do País", defendeu.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão