Fazenda: melhora de perspectiva por Moody's reconhece esforços do País

O Ministério da Fazenda divulgou nota nesta quarta-feira, 15, afirmando que a reavaliação hoje pela Moody's da perspectiva do rating soberano do Brasil de "negativa" para "estável" é um reconhecimento importante dos recentes esforços na recuperação fiscal do País. A pasta ressaltou que a agência de classificação de risco destacou os benefícios a serem alcançados com a efetivação das reformas propostas pelo governo.



"O Governo Federal reafirma o seu compromisso com a recuperação econômica, marcado pelo esforço na aprovação de reformas estruturais, com o objetivo de garantir a sustentabilidade das contas públicas, além de contribuir para a melhora do ambiente de negócios e aumento da produtividade", completa o comunicado da Fazenda.



A Moody's melhorou nesta quarta-feira a perspectiva do rating soberano do Brasil de "negativa" para "estável", revertendo uma tendência de piora da avaliação do Brasil que vinha ocorrendo desde 2015, quando o País perdeu a classificação grau de investimento.



A avaliação da agência é que as condições da economia brasileira estão se estabilizando, há sinais de recuperação após dois anos de forte recessão e o cenário fiscal está mais claro por causa das medidas do presidente Michel Temer. Por outro lado, alertou a agência, o ressurgimento da desarticulação política pode levar a um rebaixamento da nota.







