Nos EUA, nevasca afeta região entre Washington e Boston e mata pelo menos 3

O nordeste dos Estados Unidos lidava nesta quarta-feira com as consequências de uma nevasca, com queda de temperaturas e fortes ventos. O fenômeno paralisou boa parte da região entre Washington e Boston, embora não tenha havido tanta neve quanto previsto em muitas áreas.



A maioria das pessoas seguiu os conselhos de evitar a estrada, o que evitou a ocorrência de acidentes com muitos carros, algo comum nesse contexto. Ainda assim, uma jovem de 16 anos morreu após perder o controle de seu carro em uma estrada com neve e bater em uma árvore em Gilford, New Hampshire, segundo a polícia. Em East Hartford, Connecticut, um idoso morreu após ser atingido por um caminhão que retirava neve. Em Longmeadow, Massachusetts, um funcionário público morreu após o caminhão de retirada de neve que ele dirigia ser atingido por um trem da Amtrak que limpava a neve dos trilhos.



No Aeroporto Internacional Burlington, em Vermont, caiu mais de 75 centímetros de neve, a segunda maior quantidade já registrada no local. Muitas escolas na região de New England seguiam fechadas ou atrasaram sua reabertura nesta quarta-feira, dando às equipes tempo para retirar a neve.



Em Albany, Nova York, ruas estavam em geral limpas na manhã desta quarta-feira, mas muitos carros continuavam soterrados pela neve. Em Portland, no Maine, a maioria das ruas estava limpa nesta quarta-feira, mas os bombeiros trabalhavam para que 1.500 hidrantes voltassem ao funcionamento. Fonte: Associated Press.







