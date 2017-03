'Coco', animação inspirada no México, ganha seu primeiro trailer Agência Estado Link



O primeiro trailer de Coco, nova produção da Pixar, estúdio responsável por animações como Toy Story, Procurando Nemo e Divertida Mente, foi divulgado nesta quarta-feira, 15. O filme conta a história de um músico de 12 anos, que viaja para a Terra dos Mortos em busca de seus antepassados. O trailer mostra os acontecimentos que levam o menino à jornada e uma pequena amostra da atmosfera do lugar.



A animação chegará aos cinemas americanos em janeiro de 2018, pouco mais de um ano após a vitória eleitoral de Donald Trump nos Estados Unidos. Durante sua campanha, o republicano propagou seu discurso anti-imigrantes, prometendo construir um muro gigante na fronteira com o México.







