Justiça revoga parcelamento de dívida de ex-secretária

Marly disse à Folha da Região que ainda não tinha conversado com seu advogado







A decisão foi proferida na última segunda-feira (13), após a Procuradoria Jurídica da Prefeitura entrar com um pedido de reconsideração do acordo. O juiz José Daniel Dinis Gonçalves disse na sentença que o débito de Marly deriva de título judicial, por conta de decisão já transitada em julgado, que a condenou a devolver o dinheiro referente ao prejuízo causado pelo sumiço dos aparelhos. Por conta disso, a dívida não poderia ser parcelada com base em lei municipal, explicou o magistrado.



Segundo Gonçalves, a forma de execução de título judicial é prevista no Código de Processo Civil. “Logo, não pode ser admitido acordo formulado com base em lei municipal, pois em patente conflito com norma federal, não se admitindo sequer, o parcelamento”, afirmou o juiz na sentença.



Marly disse à Folha da Região que ainda não tinha conversado com seu advogado e não sabia quais eram os argumentos da sentença, mas que vai analisar a possibilidade de entrar com recurso contra a decisão.





