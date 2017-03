Atlético de Madrid empata com Leverkusen e vai às quartas na Liga dos Campeões Agência Estado Link



Depois de conseguir um grande resultado na partida de ida, o Atlético de Madrid confirmou o favoritismo nesta quarta-feira, segurou o empate com o Bayer Leverkusen por 0 a 0, em casa, e se garantiu nas quartas de final da Liga dos Campeões.



Finalista em duas das três últimas edições da competição, o Atlético de Madrid havia vencido o primeiro jogo por 4 a 2, resultado que o fez apenas administrar com tranquilidade o duelo desta quarta-feira. Assim, o time espanhol segue vivo em busca de seu primeiro título no torneio.



Já o Bayer Leverkusen viu parte de sua temporada acabar de maneira melancólica. O time, apenas o atual décimo colocado no Campeonato Alemão, chegou a trocar de técnico na última semana, após a vexatória goleada por 6 a 2 sofrida diante do Borussia Dortmund. O turco Tayfun Korkut, assim, assumiu no lugar de Roger Schmidt. Mas não conseguiu evitar a eliminação.



Com uma ampla vantagem e o apoio da torcida, o Atlético Madrid fez um jogo seguro, pouco correu riscos e ainda criou as melhores oportunidades ofensivas no primeiro tempo. A principal delas veio com Correa, após receber belo passe de Griezmann. O argentino carregou até a entrada da área, sozinho, e bateu rasteiro, mas Leno fez grande defesa.



Essa, contudo, foi praticamente a única chance criada nos primeiros 45 minutos. Era o jogo que o Atlético de Madrid queria. E que, sabiamente, o time manteve no início do segundo tempo, segurando o adversário no campo de defesa e saindo rápido nos contra-ataques. Griezmann, assim, quase abriu o placar aos 13, após um belo toque de cobertura. A bola saiu por pouco.



Com o passar dos minutos, e a desclassificação se aproximando de maneira mais clara, o Bayer Leverkusen mudou a postura e se lançou de vez ao ataque. E a principal chance veio aos 23. Após roubar a bola, Brandt saiu sozinho e acertou o rosto de Oblak. Na volta, Volland acertou novamente o goleiro, agora quase caído. E, por fim, após mais um rebote, Chicharito desperdiçou.



Com a melhora do Leverkusen, Oblak foi se tornando o nome do jogo. Já aos 35, ele praticou grande defesa em chute de Bailey. E, no minuto seguinte, após cobrança de escanteio, o goleiro salvou o Atlético de Madrid em finalização de Kampl.



A sucessão de chances criadas desanimou o Leverkusen. A equipe ainda ameaçou uma pressão final, mas sem a mesma contundência. Já o Atlético de Madrid, contando com grande atuação de Oblak, segue vivo na busca de seu primeiro título na Liga dos Campeões.







