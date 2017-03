BR-153 pode ser relicitada em breve, diz secretário do PPI Agência Estado Link



A concessão da BR-153 está "em processo avançado rumo à decretação da caducidade" e, uma vez concretizada essa decisão, ela pode entrar na carteira do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para que seja feita uma nova licitação. Foi o que informou nesta quarta-feira, 15, o secretário especial do PPI, Adalberto Vasconcelos, em reunião da comissão mista do Congresso que analisa a Medida Provisória (MP) 752, a MP das Concessões. Ele respondia a um questionamento da senadora Lúcia Vânia (PSB-GO).



Em sua edição de terça-feira, 14, o jornal "O Estado de S. Paulo" informou que a concessão está em vias de ser cassada. O processo está concluído no escalão técnico. Falta passar pela diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que por sua vez fará uma recomendação ao Ministério dos Transportes.







