Prédio do Ministério da Fazenda é desocupado e PF faz perícia

Quarta-Feira - 15/03/2017 - 18h50





A assessoria do Ministério da Fazenda informou nesta noite de quarta-feira, 15, que o edifício-sede da pasta foi desocupado por volta das 15h desta quarta-feira. Desde a madrugada, manifestantes invadiram o local em protesto pelo Dia Nacional de Mobilização e Paralisação contra a reforma da Previdência.



Segundo o ministério, os servidores da área de patrimônio relataram que várias paredes fora pichadas, divisórias, portas de madeira e de vidro foram quebradas e alguns equipamentos jogados no chão. Além disso, na entrada do prédio, a porta principal teve os vidros quebrados e parte da grade arrancada.



"Em nenhum momento os manifestantes apresentaram pauta de reivindicações ou pediram audiência com qualquer autoridade", diz a nota da Fazenda.



A assessoria da pasta informou ainda que a Polícia Federal já deu início à perícia no prédio. Após esse procedimento, os servidores farão a limpeza das áreas e o prédio será liberado nesta quinta-feira, pela manhã. O ministério informa ainda que apresentará um relatório mais preciso dos danos e buscará o ressarcimento dos prejuízos aos cofres públicos.







