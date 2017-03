Raízen abre inscrições para programa de estágio Da Redação Link



A Raízen, uma das maiores empresas de energia do Brasil que atua na produção de etanol, açúcar e na distribuição de combustíveis por meio da marca Shell, abriu nesta quarta-feira (15) as inscrições para a 6ª edição do Programa Jovens Talentos Raízen - 1º semestre 2017. O processo seletivo é destinado a estudantes cursando o penúltimo ou o último ano do curso superior.



Os interessados podem se inscrever até 17 de abril pelo site http://www.estagioraizen2017.com.br/. As informações são da assessoria de imprensa da empresa.



As oportunidades são para estudantes que estão do penúltimo ou último ano de graduação nos cursos de engenharia, administração, economia, ciências contábeis, direito, tecnologia da informação, marketing, comunicação social, publicidade e propaganda, relações internacionais e áreas correlatas.



Ao todo, são 130 vagas para estágio, distribuídas em diferentes unidades da empresa espalhadas pelo Brasil. A Raízen oferece vagas com carga de 6 horas diárias, bolsa auxílio compatível com o mercado e benefícios, como plano de saúde. Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha previsão de formação até dezembro de 2018 e ter, no mínimo, um ano de disponibilidade para completar o programa de estágio.





