Buracos em esquina de residencial em Birigui completam aniversário

Valas na esquina das ruas Antônio Polizel e Arthur Cristóvão, no Art Ville, deixam local intransitável



Os nossos buracos de estimação fizeram aniversário de um ano", ironizou o supervisor de produção Giliard Bispo Oliveira, de 34 anos. Os buracos que Giliard se refere surgiram no começo do ano passado, no cruzamento das ruas Antônio Polizel e Arthur Cristóvão, no Residencial Art Ville, em Birigui.



Oliveira disse que entrou em contato com a Prefeitura e com os vereadores da cidade, mas a resposta sempre foi a mesma - "vamos avaliar o local"; porém, nada é feito. Além de transtornos causados aos veículos, os moradores enfrentam problemas na hora de atravessar a rua. "Outro dia, uma senhora estava caminhando, mas se desequilibrou e caiu com tudo no buraco, ela ficou toda machucada."



Outro problema que os moradores enfrentam é o mau cheiro causado pelo acumulo de água no local. "Além da dificuldade de transitar pela via, também tem esse fedor por causa da água podre, que está ali há muito tempo. Com os buracos cheios de água e de barro, quando um veículo passa pela via acaba sujando até o muro da casa que fica na esquina", contou.



Em nota, a Prefeitura disse que a Secretaria de Obras está atuando em vários pontos críticos da cidade, e que a meta é visitar o local o mais breve possível, porque as melhorias para essa região já estão sendo providenciadas. A Prefeitura informou que os munícipes podem fazer a sua reclamação na secretaria, que atende pelos telefones (18) 3643-6170 e 3643-6164.



