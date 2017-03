Federer vence americano em dois tie-breaks e reencontra Nadal em Indian Wells Agência Estado Link



Roger Federer precisou jogar dois tie-breaks para avançar nesta terça-feira no Masters 1000 de Indian Wells, disputado em quadras duras nos Estados Unidos. Diante do norte-americano Steve Johnson, o 27º colocado no ranking da ATP, o suíço, hoje o número dez do mundo, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4), em 1 hora e 34 minutos.



Nas oitavas de final, Federer fará um clássico com Rafael Nadal, a quem superou em janeiro, na decisão do Aberto da Austrália, após cinco sets. O confronto será o 36º entre eles, sendo que o espanhol lidera o confronto direto por 23 a 12. Já em Indian Wells, cada um venceu uma vez. O desempate, portanto, sairá nesta quinta-feira.



No duelo entre Federer e Johnson, os saques prevaleceram, com o suíço tendo disparado 12 aces. No primeiro set, ninguém conseguiu break points, com Federer abrindo 5/2 no tie-break para vencer a parcial.



Já na segunda parcial, Federer teve quatro oportunidades para quebrar o serviço de Johnson. O norte-americano salvou todos eles, levou o set para o tie-break, mas foi novamente derrotado por Federer, que agora vai reencontrar Nadal.



OUTROS JOGOS - Também nesta terça, o australiano Nick Kyrgios, que bateu o alemão Alexander Zverev por 6/3 e 6/4, e o tunisiano Malek Jaziri, que fez 6/4, 3/6 e 6/3 no norte-americano Taylor Fritz, se classificaram às oitavas de final em Indian Wells.







