Casa Branca divulga informações sobre pagamento de impostos de Trump em 2005

A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obteve mais de US$ 150 milhões em renda em 2005 e pagou US$ 38 milhões em imposto de renda naquele ano. A informação foi divulgada após Rachel Maddow, jornalista da MSNBC, dizer que havia obtido parte dos formulários de impostos de Trump relativos ao ano de 2005.



O governo americano divulgou as informações de maneira preventiva, além de dizer que publicar esses dados seria ilegal. "Você sabe que está desesperado por audiência quando deseja violar a lei para empurrar uma história sobre duas páginas de imposto de renda de uma década atrás", acusou a Casa Branca.



O governo acrescentou que é "totalmente ilegal roubar e publicar" esses dados, criticando a "mídia desonesta".



Na campanha, Trump recusou-se a divulgar seus dados sobre o imposto de renda. Fonte: Associated Press.







