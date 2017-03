Colômbia aprova criação de tribunais especiais de crimes de guerra Agência Estado Link



Parlamentares da Colômbia aprovaram a criação de tribunais especiais para crimes de guerra, um componente importante do histórico acordo fechado entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). O Senado votou por 61 a 2 a favor dos tribunais, após horas de debate.



Os opositores da iniciativas reclamam que os rebeldes escaparão da cadeia caso confessem seus crimes, enquanto ativistas pelos direitos humanos dizem que as modificações introduzidas na legislação impedirão que militares sejam punidos por homicídios de civis.



O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, disse que a criação dos tribunais era "um grande passo para consolidar a paz" no país. Fonte: Associated Press.







