Metroviários ignoram decisão judicial e aprovam greve nesta 4ª

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo aprovou, em assembleia realizada na noite desta terça-feira, 14, paralisação de 24 horas nesta quarta-feira, 15, em apoio às manifestações coordenadas por centrais sindicais em todo o País contra as reformas da Previdência e Trabalhista.



A greve contraria liminar do Tribunal Regional do Trabalho concedida nesta terça-feira que obriga o sindicato a manter efetivo de 100% da frota nos horários de pico, das 6h às 9h e das 16h às 19h, e de 70% nos demais horários, sob pena de aplicação de multa de R$ 100 mil por dia.



Segundo o sindicato, a greve começa a partir da 0h e vai afetar os usuários das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 5-Lilás e do monotrilho da Linha 15-Prata. Apenas a Linha 4-Amarela, operada pela concessionária Via Quatro, não será atingida pela paralisação dos metroviários.



Em nota, a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), afirmou que "lamenta a decisão tomada pela categoria que decidiu por uma greve política que irá prejudicar mais de 4 milhões de usuários". A estatal controlada pelo governo Geraldo Alckmin (PSDB) informou que "irá adotar as medidas necessárias para minimizar os transtornos à população, acionando seu plano de contingência".



O Metrô afirmou ainda que a ausência ou abandono do posto de trabalho nesta quarta-feira implicará em desconto das horas trabalhadas e do descanso semanal remunerado. "O Metrô conta com o senso de responsabilidade que sempre pautou os metroviários para que a população não seja prejudicada", conclui.







