Bolsa Universidade tem inscrições até esta quarta Amanda Lino Link



Terça-Feira - 14/03/2017 - 20h28





Os aprovados têm 50% do valor da mensalidade do curso até o limite de R$ 500,00 custeados pelo governo paulista. O restante é pago pela universidade. Em contrapartida, os universitários devem atuar aos finais de semana (sábado ou domingo) em uma das unidades do Programa Escola da Família.



Para concorrer a uma das vagas do Bolsa Universidade, o candidato deve estar regularmente matriculado em um curso de graduação em instituição privada de ensino superior conveniada à secretaria; não ser beneficiário de outra bolsa de estudos ou financiamento; e ter disponibilidade para cumprir a carga de oito horas no sábado ou domingo em uma escola estadual cadastrada no programa.



Além da inscrição on-line, que deve ser feita no site do programa (http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/default.asp), o candidato precisa apresentar na DE (Diretoria de Ensino) local os documentos exigidos no regulamento, como comprovantes de renda familiar, escolaridade e residência. O prazo para entrega da documentação é sexta-feira (17).





