Rodrigo Maia deixa Câmara e diz, perguntado sobre lista: 'Não vou falar agora' Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/03/2017 - 20h25





Comentários via Facebook:





Um dos políticos que constam na lista da Procuradoria-Geral da República (PGR) com pedidos de abertura de inquérito baseados nas delações da empreiteira Odebrecht, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitou a imprensa ao deixar a Casa na noite desta terça-feira, 14. "Agora não", limitou-se a responder, ao ser questionado pela reportagem se iria se pronunciar sobre o assunto.



O presidente da Câmara encerrou a sessão plenária desta terça-feira por volta das 19h40, antes do horário que normalmente costuma terminar os trabalhos no plenário - geralmente as sessões são encerradas por volta das 21 horas. O parlamentar fluminense deixou o plenário rapidamente e desceu em elevador privado direto para a chapelaria da Câmara, de onde embarcou no carro oficial.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão