Pernambuco pediu para incluir companhia de gás entre concessões, diz BNDES Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/03/2017 - 20h20





Comentários via Facebook:





O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), entregou ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pedido formal para incluir a Copergas, distribuidora estatal de gás, no programa de concessões capitaneado pela instituição de fomento. A Copergas é uma companhia de capital misto, cujos acionistas, além do governo de Pernambuco, são a subsidiária da Petrobras Gaspetro e a japonesa Mitsui.



Segundo a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, Câmara levou ao banco ofício pedindo a inclusão da Copergas no programa de concessões. Maria Silvia se reuniu com o governador de Pernambuco na tarde desta terça-feira, 14, no Rio.



Conforme informações do site da Copergas na internet, a companhia é a maior distribuidora do Nordeste e a quarta maior do País, em termos de movimentação de gás. A empresa atua na odorização, canalização e distribuição de gás natural em Pernambuco, "atendendo os mercados industrial, automotivo, residencial, comercial, termelétrico, cogeração de energia e a Refinaria Abreu e Lima", diz o site da companhia.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão