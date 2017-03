Prefeitura divulga programação da Semana da Água Da Redação Link



A Prefeitura de Araçatuba promove, entre os dias 20 e 24, a Semana Municipal da Água. O tema deste ano é "Sem água, não há vida! Faça sua parte". O prefeito Dilador Borges acredita que ações como estas são importantes para levar as pessoas a refletirem sobre a questão do manejo correto dos recursos naturais. "Sem água, simplesmente, acaba a passagem do ser humano pela Terra", destacou ele ao anunciar a programação oficial da Semana.



A abertura oficial será segunda-feira (20), às 8h, na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, no Parque da Fazenda. Na terça-feira (21), das 9h à 21h, será feito trabalho educativo sobre a importância da água, no Atende Fácil.



SAMAR

Na quarta-feira (22), a comemoração é referente ao Dia Internacional da Água com o tema "Água e Empregos", com eventos às 9h na sede da Samar (Soluções Ambientais de Araçatuba) e às 8h30 e 16h30 no Atende Fácil. Esta data foi criada com o objetivo de alertar a população internacional sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.



Na quinta-feira (23), das 8h às 11h e das 14h às 17h, será ministrado minicurso sobre tratamento de água na Samar. A Semana será encerrada na sexta-feira (24), com atividades na parte da manhã no Parque da Fazenda e na parte da tarde no Parque Ecológico Baguaçu.





