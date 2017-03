Buraco na América do Sul traz prejuízos aos comerciantes da rua Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Terça-Feira - 14/03/2017 - 17h27





Alexandre Souza/Folha da Região - 13/03/2017 Na vala aberta moradores até colocam pedras para minimizar o problema, mas solução é paliativa Na vala aberta moradores até colocam pedras para minimizar o problema, mas solução é paliativa



"Já vi crianças e idosos caindo e se machucando por causa dessa cratera, mesmo assim ninguém faz nada". É assim que começa o relato da autônoma Carina da Silva de Jesus, de 32 anos. Ela reclama de um buraco que se formou na rua América do Sul, próximo ao número 761, na Vila São Caetano, em Araçatuba.



Desde quando surgiu, no ano passado, o buraco vem dobrando de tamanho e os prejuízos aos bolsos dos motoristas. Carina disse que o marido é dono de um lava jato próximo ao buraco e por conta da profundidade, o carro de um dos clientes quebrou quando saia do local. "Meu marido foi tirar o carro de um cliente e caiu no buraco, quebrou a mola do carro e como estava na nossa mão, tivemos que arcar com as despesas."



Os moradores e comerciantes da rua tentam minimizar o problema jogando pedras no local.

"Todo mundo joga pedra ali pra pelo menos diminuir os acidentes com os pedestres e com os veículos, mas não resolve, porque sempre fica muito água parada ali e ela sempre arrasta tudo; na semana passada, por exemplo, jogamos pedras ali dentro, mas com a chuva da última sexta-feira (10), tudo foi carregado com a força das águas."



OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura informou que a localidade está no cronograma da Sosp (Secretaria de Obras e Serviços Públicos) e será atendida nas próximas operações, porém não informou o dia certo para o reparo. A pasta pede que as reclamações sejam feitas diretamente no Atende Fácil, que fica na rua Oscar Rodrigues Alves, 295.





