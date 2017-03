Ator de personagens marcantes, Lúcio Mauro completa 90 anos Agência Estado Link



Divulgação Lúcio e o filho, que interpretou Aldemar Vigário, personagem do pai, na nova versão da Escolhinha Lúcio e o filho, que interpretou Aldemar Vigário, personagem do pai, na nova versão da Escolhinha



Nesta terça-feira, 14 de março, o ator Lúcio Mauro completa 90 anos de idade. Ao longo destas nove décadas, interpretou personagens marcantes e foi capaz de entreter, fazer rir e até emocionar.



Abaixo, alguns momentos marcantes da carreira do ator:



Aldemar Vigário



Provavelmente seu papel mais conhecido. "Na Escolinha do Professor Raimundo", Aldemar Vigário era o aluno mais 'puxa-saco' da turma, que adorava responder às perguntas do Professor Raimundo (Chico Anysio) remetendo a grandes atos supostamente feitos pelo mestre. "Quem? Quem? Raimundo Nonato!", era como encerrava suas falas.



Fernandinho



No quadro Fernandinho e Ofélia, o personagem vivido por Lúcio Mauro sempre recebia um 'grande amigo', que não via há muito tempo, e precisava lidar com sua distraída esposa Ofélia e as besteiras ditas por ela ao convidado.



Os mais novos devem conhecer o quadro interpretado pela atriz Cláudia Rodrigues, no Zorra Total. Porém, a origem dele remete ao programa Balança Mas Não Cai, da década de 1980, quando a Ofélia 'original' era vivida por Sônia Mamede.



Participações



Reverenciado no mundo da comédia, Lúcio foi convidado a fazer participações especiais em diversos humorísticos, como Sob Nova Direção e Os Normais, entre outros. Confira nos vídeos a seguir sua participação em Sai de Baixo!



Novelas



Lúcio também atuou em diversas novelas, seja como personagem fixo ou apenas em participações especiais. Paraíso Tropical, Gabriela, Malhação e Caminho das Índias estão em seu currículo, entre outras.





Pai e Filho



O filho do ator, que também leva seu nome, teve a honra de interpretar o mesmo Aldemar Vigário na nova versão da Escolinha. Ele já chegou a passar por um momento 'curioso', ocorrido durante uma participação no Globo News em Pauta. Na ocasião, uma repórter pergunta ao filho do comediante sobre "seu pai, que não está mais entre nós".



"Graças a deus o papai está entre nós! Ainda!", riu o ator, saindo da saia justa com bom-humor.







