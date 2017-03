Líder do PT reclama de atraso na instalação de comissões na Câmara Agência Estado Link



O líder do PT na Câmara, Carlos Zarattini (SP), reclamou nesta terça-feira, 14, do atraso na instalação das comissões permanentes na Casa. A reunião de colégio de líderes, que discutiria a divisão das comissões entre os partidos, foi adiada para esta quarta-feira, 15.



Segundo o parlamentar, nada acontece no Parlamento porque o governo quer priorizar as reformas previdenciária e a trabalhista. "Consideramos isso como uma tática do governo para não deixar ter outros temas em discussão na Casa que não sejam as reformas", declarou.



A oposição promete fazer hoje uma vigília no plenário após a ordem do dia com discursos na tribuna contrários às reformas.







