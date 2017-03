Morador denuncia poda radical de árvores em empresa desativada Amanda Lino Link



Terça-Feira - 14/03/2017 - 17h12





Marcelo Silva/Colaboração Caso teria acontecido no início da semana passada; Prefeitura diz que não deu autorização Caso teria acontecido no início da semana passada; Prefeitura diz que não deu autorização







Quatro árvores foram podadas radicalmente na semana passada em Guararapes (a 31 km de Araçatuba). O fato ocorreu na rua Afonso Pena, no bairro Industrial, e foi registrado por um morador. As espécies estão plantadas na calçada de uma empresa desativada. A Prefeitura informou que não concedeu licença para o serviço.Fiscais do município foram até o local e constataram a poda drástica, que é proibida por lei instituída em 2009, sem autorização do município.A assessoria da Prefeitura informou que um auto de infração foi lavrado contra o responsável pelo estabelecimento onde as árvores estão plantadas. O município informou ainda que, depois de um ano e meio, recriou a assessoria de Meio Ambiente, para solucionar problemas como a poda irregular de espécies na cidade, fiscalização do meio ambiente e realização de ações relacionadas ao tema.



