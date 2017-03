Balbuena sofre estiramento e vira desfalque no Corinthians Agência Estado Link



Depois de Vilson, o Corinthians tem mais um zagueiro fora por causa de lesão. Balbuena passou por exames nesta terça-feira e foi constatado um estiramento na coxa direita, que o deixará longe dos gramados por algumas semanas. O clube não informou o tempo de recuperação, que varia conforme a gravidade do caso e a forma de recuperação.



O paraguaio se machucou na partida contra a Ponte Preta. Em seu lugar, Léo Santos entrou e acabou fazendo o gol de empate por 1 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O Corinthians informou que o defensor fará tratamento intensivo em dois períodos no Ceproo. Sem ele, a tendência é que Pedro Henrique seja titular ao lado de Pablo. Outra opção seria colocar Léo Santos, de apenas 18 anos.



O clube informa que Balbuena está fora da partida contra o Luverdense, quinta-feira, no Itaquerão, e também do confronto com a Ferroviária, em Araraquara, no domingo. Sem o paraguaio em campo, o elenco realizou mais um treinamento no CT Joaquim Grava. Os jogadores que participaram de toda a partida contra a Ponte Preta correu em torno do gramado, enquanto os demais atletas participaram de um treino tático.



No começo do mês, Vilson passou por uma artroscopia no joelho esquerdo e deverá ficar três meses longe dos gramados. Inclusive, o clube tenta trocar o jogador da lista dos 28 inscritos no Campeonato Paulista.







