Borussia Dortmund vence time da 3ª divisão e pega o Bayern na Copa da Alemanha

O Borussia Dortmund é o último dos quatro times classificados às semifinais da Copa da Alemanha. Nesta terça-feira, o time confirmou o seu favoritismo ao derrotar o modesto Sportfreunde Lotte, da terceira divisão do futebol alemão, por 3 a 0, em Osnabrück.



A partida entre Sportfreunde Lotte e Borussia Dortmund estava agendada para ser disputada em 28 de fevereiro, em Lotte, mas precisou ser adiada por causa da forte nevasca que atingiu a cidade no dia, deixando o campo sem condições de jogo. Assim, foi remarcada para ser disputada duas semanas depois.



O Sportfreunde Lotte já havia feito história nesta edição da Copa da Alemanha ao eliminar Werder Bremen e Bayer Leverkusen. Nesta terça-feira, no entanto, não conseguiu aprontar diante de mais um time da elite, embora tenha segurado a igualdade até os minutos inicias do segundo tempo.



Depois, porém, os favoritos deslancharam. Aos 12 minutos, o Dortmund abriu o placar com Pulisic que finalizou às redes após bela jogada individual de Dembélé. Aos 21, Guerreiro ajeitou de cabeça para Schürrle finalizar, fazendo 2 a 0 para os visitantes. E o placar de 3 a 0 foi selado aos 38 minutos, com o gol de Schmelzer em cobrança de falta.



Classificado às semifinais da Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund terá pela frente o Bayern de Munique. O outro confronto por essa fase será entre Borussia Mönchengladbach e Eintracht Frankfurt. As partidas estão agendadas para o final de abril.



Após avançar na Copa da Alemanha, o Borussia Dortmund voltará a campo na próxima sexta-feira pelo Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, o time vai receber o Ingolstadt, pela 25ª rodada.







