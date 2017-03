Após vídeo de briga, Jaime diz que tentam denegrir a sua imagem Ronaldo Ruiz Galdino Link



No vídeo, feito com celular e a distância, Jaime discute, aos gritos, com um motociclista. O rapaz diz que "todo mundo viu o que ele fez" e o vereador o chama para a briga. "Vem cá, seu covarde", afirma ao lado do seu automóvel. "Acha que eu tenho medo de homem?". Conforme as imagens, Jaime, que é delegado aposentado, teria ameaçado o rapaz com uma arma na cintura, o que ele nega.



"Eu já repeti um milhão de vezes: eu não estava armado. Se eu estivesse armado, ele teria visto (...) e não teria feito o que fez. De qualquer maneira, eu coloquei a dúvida na cabeça dele. Foi a única saída que eu encontrei", contou Jaime.



O petebista afirmou que não acredita que o episódio gere prejuízo político para sua imagem. Jaime comentou que a análise das imagens é uma questão de interpretação. "A opinião é de que cada um. Tudo vai da boa-fé", disse Jaime.



"As pessoas que tiverem raciocínio para interpretar vão interpretar o quê? Que o cara estava tentando me agredir e eu estava tentando evitar a agressão. Só isso", assinalou o vereador. Porém, ele disse que não pretende tomar nenhuma medida judicial contra quem o criticou nas redes sociais. "Vocês são testemunhas de que eu sempre preservei o direito de imprensa", argumentou Jaime.



