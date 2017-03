Incêndio destrói trator usado na roçagem em rodovia de Araçatuba Lázaro Jr. Link



As chamas, que teriam começado no painel do veículo, se alastraram e atingiram a vegetação



Um trator utilizado na roçagem da grama à margem da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, foi destruído em um incêndio ocorrido na tarde de segunda-feira (13). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para apagar as chamas ocorreu por volta das 16h30.



O incidente aconteceu em um barranco ao lado do retorno que dá acesso à Faculdade de Odontologia da Unesp, a poucos metros da base da Polícia Militar Rodoviária.



As chamas, que teriam começado no painel do veículo, se alastraram e atingiram a vegetação, incendiando mais de 50 metros de grama nesse barranco, sentido à rodovia. Os bombeiros enviaram uma equipe, que conseguiu apagar o fogo. Não houve feridos.



Na manhã desta terça-feira (14), o veículo permanecia no local do incêndio.



Incidente aconteceu em barranco ao lado do retorno que dá acesso à Faculdade de Odontologia



