FenaPrevi: seguros de pessoas somam R$ 31,1 bi em prêmios em 2016, alta de 4,5% Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/03/2017 - 09h15





Comentários via Facebook:





Os seguros de pessoas - vida, acidentes pessoais, viagem, educacional, entre outras - registraram R$ 31,1 bilhões em prêmios em 2016, uma expansão de 4,54% frente ao ano anterior. Os dados são da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (FenaPrevi).



Na análise por categoria, o seguro de vida somou prêmios de R$ 13,1 bilhões em 2016, alta de 5,65% ante 2015. Já o seguro prestamista (que garante a quitação de uma dívida do segurado) fechou o período com recuo de 6,1% e prêmios de R$ 7,7 bilhões, enquanto no ano anterior foram registrados R$ 8,2 bilhões.



De acordo com o levantamento da FenaPrevi, o seguro de acidentes pessoais obteve alta de 4,04% em 2016 e prêmios de R$ 5,2 bilhões. O auxílio funeral registrou R$ 482,59 milhões em prêmios, um avanço de 24,11%.



O balanço do mercado de seguros de pessoas mostra também que o seguro educacional foi impulsionado pelo receio das famílias quanto à capacidade de fazer frente aos custos de educação dos filhos e teve forte expansão no acumulado de 2016. O valor pago pelos segurados para contratação de coberturas somou R$ 48,29 milhões, alta de 78,39% em comparação aos R$ 27,07 milhões do ano anterior.



Dezembro



Somente no mês de dezembro de 2016, os prêmios somaram R$ 3,2 bilhões, crescimento de 6,67% ante o mesmo mês do ano anterior. Na análise por modalidade, o seguro de vida obteve expansão de 6,25% e o total de prêmios somou R$ 1,4 bilhão.



O seguro prestamista, com prêmios de R$ 828,12 milhões, registrou recuo de 2,09% frente ao valor contabilizado em dezembro de 2015. O seguro de acidentes pessoais, por sua vez, obteve alta de 4,42% e somou R$ 433,60 milhões.



O auxílio funeral registrou R$ 44,72 milhões em prêmios, representando expansão de 39,01% em relação aos R$ 32,17 milhões contratados em dezembro de 2015. O seguro educacional cresceu 55,07% no período, com prêmios da ordem de R$ 4,28 milhões.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão