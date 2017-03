Giovanna Ewbank relembra, emocionada, o difícil processo de adoção de Titi Agência Estado Link



O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso comemorou oito anos de casamento na segunda-feira, 13. Mas, em vez de postar uma foto da festa ou de algum outro momento "bem arrumado", a atriz preferiu mostrar um lado mais realista do relacionamento. Giovanna publicou em seu Instagram uma foto dos dois com aparência cansada, abraçados.



"No momento dessa foto, estávamos exaustos física e emocionalmente sem saber o que seria de nossas vidas", escreveu. A atriz se refere à época em que o casal estava no processo de adoção da filha Titi. "Nossa filha já fazia parte de nós mas ainda não morava conosco, estávamos lutando por ela há mais de um ano, e sempre sem saber o que estaria por vir, uma agonia sem fim", desabafou a atriz.



Giovanna relata que Bruno Gagliasso foi muito importante para ela nessa época, sempre "dando forças" e a "erguendo quando não via saída". "Te amo ainda mais depois que nossa filha nasceu, porque você se tornou um homem ainda melhor", escreveu a atriz.







