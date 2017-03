Em 7º ano, conflito na Síria já é a maior desde a 2ª Guerra Mundial Agência Estado Link



Terça-Feira - 14/03/2017 - 07h55





Comentários via Facebook: Atualização: 09h54 de 14/03/2017



Entrando em seu sétimo ano, a guerra na Síria já é o maior desastre humanitário da história desde a Segunda Guerra Mundial. A constatação é da ONU que, num informe apresentado nesta terça-feira, qualificou a Síria como "uma grande câmara de tortura".



"O país hoje é um lugar de um horror selvagem e injustiça absoluta", disse o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Zeid Al Hussein. "Na medida que o conflito entra em seu sétimo ano, trata-se já do pior desastre do mundo desde a Segunda Guerra Mundial", disse.



Para a ONU, os números evidenciam essa realidade: são 13,5 milhões de sírios que necessitam de ajuda, mais de 6 milhões de deslocados internos, 3 milhões de sírios menores de 5 anos que cresceram sem saber como é viver em um país sem conflitos. No total, 5 milhões foram obrigados a deixar o país.



"Mas nem os apelos desesperados das pessoas de Alepo teve impacto em líderes globais", insistiu. "Nem as atrocidades contra a comunidade Yazidi pelo Estado Islâmico", lamentou.



"Vetos têm minado as esperanças para um fim dessa carnificina sem sentido e impedido que os crimes sejam levados às cortes", declarou Zeid. O alto comissário acredita que é "incontável" o número de detenções e desaparecimentos. "Há uma onda de banho de sangue e atrocidades", insistiu.



A ONU, porém, deixa claro que a Síria é hoje o palco de uma "guerra por procuração", com potências se enfrentando pelo controle da região.



Num informe ainda preparado pela Comissão de Inquérito sobre os Crimes na Síria, liderada pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, a constatação também aponta para uma guerra cada vez mais internacional. Os ataques desses governos "aumentam a preocupação em relação à escalada do conflito e o potencial de danos para os civis".



Segundo o documento de Pinheiro, o EI está "perdendo terreno", especialmente em Alepo, Homs e ar-Raqqah. Mas ele alerta que "atores externos continuam a providenciar apoio material e financeiro a atores dentro da Síria, contribuindo para arrastar o conflito e o sofrimento da população".



"O envolvimento de atores externos na guerra levou a uma maior fragmentação do cenário político e militar, contribuindo para aumentar os níveis de violência e extremismo", disse. "Ainda que a guerra contra o EI esteja dando resultados, civis continuam a ser as principais vítimas", alertou. "A multiplicação de atores militares apoiados por agentes de fora pode se transformar em um obstáculo formidável para obter um acordo político", insistiu Pinheiro.



A Comissão pede que os ataques da coalizão internacional sejam "proporcionais" e que respeite a população local.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão