Vereadores arquivam terceiro pedido de CP contra Dilador

A denúncia, rejeitada na sessão desta terça-feira (13), alegava que o ex-diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Paulo Roberto da Silva, trabalhava em serviço particular de transporte escolar no horário em que deveria cumprir expediente na Prefeitura.



Votaram contrários à proposta de investigação os vereadores: Alceu Batista (PV), Arlindo Araújo (PPS), Almir Fernandes Lima (PSDB), Antônio Dunga Costa (DEM), Beatriz Nogueira (Rede), Carlinhos Santana (SD), Cido Saraiva (PMDB), Cláudio Henrique da Silva (PMN), Denilson Pichitelli (PSL), Flávio Salatino (PMDB), Gilberto Mantovani, o Batata (PR), Jaime José da Silva (PTB), Lucas Zanatta (PV), Márcio Saito (PSDB) e Rivael Papinha (PSB). Não houve discussão.



O parecer do Departamento Jurídico foi pelo arquivamento da denúncia, pois não foram encontrados elementos para responsabilizar o prefeito por infração político-administrativa.





