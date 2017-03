CNBB: seria bom discutir em congresso de trabalhadores reforma da Previdência Agência Estado Link



O secretário geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Leonardo Ulrich Steiner, deixou um "recado" tímido contra a reforma da Previdência durante encontro de trabalhadores rurais com a presença do ex-presidente Lula em Brasília.



"Seria muito interessante se fosse possível discutir durante este congresso a reforma da Previdência. Não quero falar mais. Acho que entenderam meu recado", afirmou o bispo, que disse representar no evento o presidente da CNBB, Dom Sérgio da Rocha.



O evento é o 12º Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares, que começou nesta segunda-feira (14) e, segundo a organização, deve reunir 2 mil trabalhadores nos três dias de congresso.



Em discurso breve, Steiner evitou entrar em questões políticas, apesar do clima entre os presentes de apoio ao ex-presidente Lula, que também compunha a mesa de debates do evento. A menção à reforma da Previdência foi seu único posicionamento político, no final do discurso.



O bispo também repetiu as palavras do Papa Francisco, que costuma dizer que as pessoas precisam lutar pelos três "Ts": Teto, trabalho e terra. A frase é recorrente do papa em viagens oficiais e tida por muitos como uma bandeira socialista.







