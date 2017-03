Polícia acha R$ 12 milhões em moeda venezuelana dentro de favela do Rio Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/03/2017 - 21h10





Comentários via Facebook:





Cerca de 40 milhões de bolívares (moeda venezuelana), equivalentes a R$ 12 milhões, foram apreendidos nesta segunda-feira, 13, na favela do Caju, na zona portuária do Rio. O dinheiro estava em malas escondidas em dois carros roubados. A Polícia Civil havia recebido uma denúncia sobre o local onde o dinheiro estaria.



Ao identificar e se aproximar dos carros, foi recebida a tiros por criminosos que estavam fora dos veículos, mas tentaram impedir que os policiais chegassem ao local. Ninguém foi preso nem houve registro de baleados.



A polícia suspeita que o dinheiro seria usado por traficantes da facção Amigos dos Amigos (ADA), que controla o tráfico na região, para pagar comerciantes de armas que trazem fuzis da Venezuela para o Rio.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão