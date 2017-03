Na SPFW, Doria explica corte no evento: 'só não cortamos na saúde e na educação Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/03/2017 - 20h55





O prefeito de São Paulo, João Doria, marcou presença na SPFW nesta segunda-feira, 13, na Bienal do Parque Ibirapuera. O político foi ao evento para assistir ao desfile de João Pimenta e apresentar o programa Cidade Linda ao lado de Paulo Borges, idealizador da semana de desfiles.



A organização da São Paulo Fashion Week convidou Amir Slama, Cavalera, Ellus, Juliana Jabour e Ratier para criar cinco diferentes artes que resultaram em estampas que simbolizam o amor e o cuidado com a cidade. Todos os modelos de camisetas e detalhes da iniciativa foram mostrados na coletiva de imprensa no final da tarde.



O prefeito chegou ao lado da mulher, Bia Doria, e da filha, Carolina Doria, de look Ricardo Almeida. Também estava acompanhado de uma menina de 10 anos que o procurou para dizer que o seu sonho era conhecer a semana de moda paulistana. "Estou muito feliz de estar aqui", agradeceu a menina.



Ao E+, Doria falou sobre o corte de investimentos na SPFW. "Nós estamos fazendo um ajuste em todas as áreas com exceção de saúde e educação para suportar com responsabilidade fiscal este ano difícil", disse. "E não é só a prefeitura de São Paulo que está agindo assim, todas as prefeituras que têm responsabilidade estão cortando."



Doria garantiu que apesar do corte em 2017, a prefeitura continuará apoiando o evento em 2018. "Já fiz um apelo para os empresários aqui, toda vez eu puder eu vou ajudar. A fashion week está precisando de mais apoio do setor privado, além do que já tem", completou lembrando da importância da moda para o turismo.



O Cidade Linda é um projeto iniciado em janeiro de 2017 que visa resgatar as principais vias de São Paulo.







