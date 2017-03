Irmão de Luciano Huck fala sobre homossexualidade: 'Vale a pena se assumir' Agência Estado Link



Segunda-Feira - 13/03/2017 - 20h25





Comentários via Facebook:





Fernando Grostein, irmão do apresentador Luciano Huck, lançou um canal no YouTube no último domingo, 12. "Fico nervoso de falar na câmera, isso é muito novo pra mim. Geralmente fico atrás, está sendo bom ficar na frente para ver como os atores sofrem", brincou o rapaz, que é cineasta.



No vídeo, o jovem fala sobre a descoberta de sua sexualidade, desde o início, quando sentia vergonha e chegou até a tentar namorar uma garota, até o momento em que contou aos seus familiares.



"Começou a ficar difícil me relacionar com os meninos da minha idade, porque só falavam de menina e futebol. Eu achava um saco, não gostava, não era minha praia. Nem futebol e nem mulher pelada. Me sentia cada vez mais um E.T., alguém que não pertencia a esse mundo", relata.



Fernando pede paciência e tolerância da sociedade com os homossexuais: "É muito bom você estar em paz. Vale a pena se assumir. Pode acreditar, pode confiar: é difícil no começo, mas passa. Depois você se aproxima da família, dos amigos, sua vida fica melhor, você encontra sua felicidade".



"Perdi um amigo assim. Eu sabia que era gay, que nunca se assumiu, e um dia se matou. Toda vez que vejo uma foto dele, fico com muita saudade e muita pena. Queria ter gravado esse vídeo muitos anos antes, e ter esse papo com ele muitos anos antes", prossegue.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão