ANS: cresce em 0,3% em fevereiro número de pessoas cobertas por planos de saúde

A quantidade de brasileiros cobertos por planos de saúde em fevereiro cresceu em 144 mil pessoas em relação ao verificado em janeiro, informou nesta segunda-feira, 13, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No total, 47,655 milhões de beneficiários dispunham de plano de assistência médica no mês, o que representa uma ligeira alta de 0,3% em comparação ao mês anterior. Apesar disso, o volume é 2,65% inferior aos 48,957 milhões de brasileiros com cobertura médica em fevereiro de 2016.



A expansão dos beneficiários de planos de saúde em fevereiro em relação a janeiro se deu principalmente, explica a ANS, pelo aumento do contingente coberto por planos do tipo empresarial. Foi constatada a inclusão de 158,9 mil pessoas nesta modalidade de cobertura, o que corresponde a 0,5% do volume total. O avanço, entretanto, foi parcialmente compensado pelo recuo nas modalidades de contratação - planos coletivos por adesão e individuais/familiares -, comentou a ANS em nota.



Entre janeiro e fevereiro, Amil teve crescimento de 0,71% na carteira de clientes; Bradesco, de 0,22%; Hap Vida, de 2,26%; e Notre Dame, 0,24%. A Sul America ficou praticamente estável, com recuo de 0,01%.



No mesmo período, foi verificado um aumento de 0,65%, ou 143,1 mil, no volume de pessoas cobertas por planos exclusivamente odontológicos - passando de 22,142 milhões em janeiro para 22,285 milhões em fevereiro. A Odontoprev, com 5,46 milhões de beneficiários, teve alta de 0,03% na carteira de clientes. Amil cresceu 0,04%; Hap Vida, 2,96%; Notre Dame, 4,48%; e Met Life, 3,84%. A Sul America registrou queda de 0,66%.



Os dados foram publicados na Sala de Situação, um painel disponibilizado na página da ANS na internet que mostra dados do setor.







