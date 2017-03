STJD suspende Luverdense e jogo com o Corinthians pode ser adiado Agência Estado Link



A partida entre Corinthians e Luverdense, nesta quinta-feira, às 19h30, no Itaquerão, pode ser adiada, porque o clube mato-grossense foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de competições organizadas pela CBF nesta segunda-feira, em decorrência da falta de pagamento de multas referentes a Série B. Segundo o clube, tudo deve ser definido até esta terça-feira.



O Luverdense recebeu a punição referente a uma dívida no valor de R$ 5 mil. "São multas da Série B e que foram pagas no ano passado. Por algum motivo não houve o registro da CBF, mas estamos protocolando o pagamento novamente e estamos tranquilos em relação a isso", disse o diretor executivo do clube, Maico Gaúcho, em entrevista ao Estado.



Enquanto a confirmação do pagamento não ocorre, a partida está suspensa. Entretanto, a delegação do time mato-grossense mantém a programação e viajarão para São Paulo nesta terça-feira. No primeiro jogo, realizado na semana passada, o Corinthians venceu por 2 a 0 e joga podendo até perder por um gol de diferença que avança de fase.







