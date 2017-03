Projeto de leitura aproxima estudantes de seus familiares Rafaela Tavares Link



Algumas pessoas abrem livros para obter informações. Outras procuram nas palavras impressas sobre as páginas um prazer individual. O estudante Marcos Henrique Vieira, 12, descobriu que a literatura poderia também transformar sua relação com a mãe e os irmãos ao levar exemplares para ler junto com a família em casa. "Foi uma chave para mim", lembra.Marcos é um dos alunos da E.E. Professor David Golia, de Valparaíso, que participaram do projeto "Leitura - Uma Viagem Interior". A iniciativa foi desenvolvida pela professora Yara Rodrigues da Silva Salesse para ajudar estudantes da instituição a aperfeiçoar suas habilidades como leitores e escritores e sua relação com a própria realidade, segundo a diretora Carla Cristina Martinelli Vieira.Ao longo dos meses, os jovens foram orientados a pegar livros emprestados da escola, recontar a história por meio da escrita, além de levar dos títulos para casa para ler e discutir com a família. O projeto foi iniciado com 35 alunos do 6º ano em agosto de 2016 e hoje envolve 95 estudantes dos atuais 6º e 7º ano da unidade de ensino.



