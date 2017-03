LED: moda injeta ânimo em fábricas de calçados de Birigui; veja vídeo Rafaela Tavares Link



Dayse Maria/Folha da Região - 24/02/2017 Escanhoela e Lissoni contrataram mais funcionários em razão da demanda de tênis com LED Escanhoela e Lissoni contrataram mais funcionários em razão da demanda de tênis com LED







A luzinha que já foi moda nos calçados durante os anos 1990 sofreu variações e ganhou sistemas de cores, provocando um boom que ajudou as empresas a movimentaram um pouco mais as vendas, de acordo com o diretor executivo do Sinbi (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui), Antenor Marques. "As empresas que investiram em produtos mais elaborados, colocando as luzes com som, carregadores e até comandos por aplicativo, via celular, conseguiram mais receita, aumentando o valor agregado."



Desde outubro de 2016, os empregados da Fuffy, marca de Birigui, passaram a confeccionar calçados com LED. Segundo o sócio-proprietário da empresa, Edimar Escanhoela, a demanda com a moda dos calçados de luzinha se elevou a ponto de tornar necessário um aumento de 35% na mão de obra direta e indireta, respectivamente composta hoje por 42 e 40 trabalhadores. No caso dos terceirizados, a empresa dobrou os contratos, saltando de dez bancas para 20, segundo o sócio-proprietário Wagner Batista Lissoni.





